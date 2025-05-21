В Мордовии женщина устроила дебош в поезде и избила полицейского, против нее возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел в конце апреля 2025 года в поезде, следовавшем через Мордовию по маршруту «Челябинск — Москва».

«Подозреваемая, будучи в нетрезвом виде, нарушала общественный порядок. В ответ на законные требования сотрудника транспортной полиции женщина причинила ему телесные повреждения», — говорится в тексте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.