Обвиняемых в хищении почти миллиарда рублей на оборонзаказе отправили под стражу

Суд заключил под стражу бывшего директора по экономике и финансам «Десятого подшипникового завода» (10-ГПЗ) и ряд других фигурантов по делу о хищении почти миллиарда рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В СИЗО оказались экс-директор Николай Борисов, начальник 547 военного представительства Министерства обороны Андрей Сухомлин, а также граждане Кулешов и Волков. В отношении гендиректора завода Александра Дьяченко и гражданина Захарцова мера пресечения пока не избрана.

Всем шестерым вменяют часть 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год они похитили из бюджета более 800 миллионов рублей путем необоснованного завышения цен на продукцию по договору с 10-ГПЗ. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что махинации с хищением более миллиарда рублей вскрылись на трех подшипниковых заводах: 10-ГПЗ в Ростове-на-Дону, «ОК-Лоза» в Сергиевом Посаде и «ГПЗ-2 Тверь».