Два катера столкнулись в Египте

Два туристических катера столкнулись в египетском Хургаде. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Отмечается, что столкновение произошло у причала гостиницы Marina. После столкновения на катерах случилось возгорание — одно судно быстро сгорело, другое все еще пытаются потушить. При этом, процесс тушения занимает уже больше двух часов.

Что стало причиной столкновения, пока неизвестно. Согласно предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее мальтийское судно столкнулось с российским в Санкт-Петербурге.