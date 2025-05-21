Прокуратура раскрыла грозящий Невзорову по делу об экстремизме срок

Журналисту Александру Невзорову (признан Минюстом России иноагентом; супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в РФ) и его жене Лидии грозит до восьми лет колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Санкт-Петербурга.

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Санкция статьи 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее стало известно, что чета Невзоровых (запрещенное в России экстремистское объединение) стала фигурантом нового уголовного дела за финансирование экстремистов — самих себя. Они регулярно просят у своих подписчиков донаты. Так как их брак признан экстремистским объединением, сборы денег для супругов приравниваются к финансированию экстремистской деятельности и подготовке к совершению преступлений соответствующей направленности.