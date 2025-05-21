Стали известны детали страшной гибели актера Владимира Нефедова

Стали известны обстоятельства трагической гибели советского российского певца и актера Владимира Нефедова, смерть исполнителя наступила на рыбалке.

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Как сообщило 20 мая местное информационное агентство "Сусанин", в одной из деревень Воткинского района Удмуртии обнаружили обгорелое тело мужчины. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе региона.

Сообщение в службу экстренных вызовов поступило в 14:00. Отмечено, что на месте спасатели также обнаружили "сгоревшую удочку и автомобиль со следами горения лакокрасочного покрытия".

Предварительно, погибший мужчина "во время рыбалки задел удочкой линию ЛЭП, в результате его ударило электрическим током с напряжением в 110 000 вольт".

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Позже появилась информация, что погибший - артист Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени Чайковского Владимир Нефедов. Гибель своего сотрудника подтвердили в учреждении.

СУ СКР по Удмуртии начата проверка.

Нефедов родился 25 февраля 1948 года в селе Кордон Булаевского района Северо-Казахстанской области. В 1978-м окончил Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского. В Государственном театре оперы и балета УР служил с 1978-го.

Владимир Нефедов на протяжении многих лет был одним из наиболее востребованных артистов во всем репертуаре театра, исполняя комические и характерные роли в постановках "Королева чардаша", "Марица", "Дамских дел мастер" (Голохвастов), "Бабий бунт", "Табачный капитан", в "Севильском цирюльнике" (Фигаро).