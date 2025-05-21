На свалке в российском регионе произошла перестрелка и попала на видео
На свалке в Екатеринбурге произошла перестрелка, которая попала на видео. Кадрами делится E1.RU.
На кадрах видно, как двое неизвестных в черных куртках идут за мужчиной в красной майке. Потом один из них открывает огонь по нему. Пострадавший кидает в них землю, а далее пытается убежать.
По данным издания, во время перестрелки пострадавшему прострелили ноги. Конфликт произошел из-за вывоза мусора.
Ранее появилось видео перестрелки военного с полицией в Карелии.