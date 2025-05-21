В Калининграде пьяная пассажирка самолета попыталась открыть аварийный люк

Одна из пассажирок самолета, выполняющего рейс из Калининграда в Санкт-Петербург, попыталась открыть аварийный люк, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Smartavia, которой принадлежит борт, где произошел инцидент.

Отмечается, что женщина совершила попытку открыть аварийный люк самолета после завершения рассадки пассажиров в салоне. Ее целью стал люк с выходом на крыло судна, однако бортпроводники не дали ей сделать задуманное. На борт был вызван наряд полиции.

«Деструктивного пассажира (дама находилась в состоянии опьянения) сняли с рейса. Самолет с пассажирами на борту отправился по назначению — в аэропорт "Пулково"», — сообщили в пресс-службе Smartavia.

По данным ТАСС, в отношении пассажирки было возбуждено административное производство по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Ей грозит до 15 суток ареста. На данный момент проводится доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.