В Дагестане пресекли майнинговую ферму из 95 устройств

В дагестанском селе Унцукуль выявили майнинговую ферму из 95 устройств, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Северный Кавказ».

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«Майнинговая ферма обнаружена в частном доме в горах Дагестана. 95 устройств для добычи криптовалюты находились в частном доме местного жителя», — говорится в сообщении.

Специалисты уже составили акт бездоговорного потребления на сумму 702 тыс. кВт/ч.

В настоящий момент проходит подсчёт размера ущерба, а в отношении владельца криптофермы идёт сбор материалов для дальнейшего принятия процессуального решения по факту хищения электроэнергии.

Ранее в Иркутске из-за майнинговых машин загорелся балкон многоэтажки.