Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером рассказал о факторах, которые будут учитываться при принятии решения о вынесении наказания для сбившего лосенка в Подмосковье водителя.

По данным Telegram-канала Shot, лосенка Илюшу, которого пытались спасти после аварии на трассе, якобы сбил бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ Евгений Афанасьев. Уточнялось, что 77-летний мужчина поздно заметил животное и не смог вовремя затормозить. Полицейские составили в отношении него протокол и сообщили о сбитым малыше сотрудникам охотничьего надзора. Однако после этого лосенка оставили умирать на обочине. Вместе с тем ранее очевидцы рассказали, что водитель, сбивший лосенка, позже вернулся на место происшествия, так как в результате столкновения у него слетел госномер. По словам местных жителей, мужчина негодовал, заявляя, что животное должно «компенсировать ему затраты на ремонт».

Последствия для сбившего животное водителя наступят в том случае, если будет доказано, что он сбил животное умышленно из хулиганских или корыстных побуждений, а не случайно либо в целях обороны, подчеркнул эксперт.

Если будет доказано, что водитель сделал это умышленно, в том числе из хулиганских побуждений или за деньги, например, на спор, то ему, согласно ст.245 УК РФ, грозит лишение свободы до 3 лет за жестокое обращение с животным. Если это было сделано в присутствии малолетнего или с публичной демонстрацией, например, ради какого-нибудь треш-стрима, то ему грозит до 5 лет лишения свободы. При этом если на него в настоящее время распространяется дипломатический иммунитет, то в этом случае он фактически избежит ответственности. Алексей Гавришев Адвокат, управляющий партнер AVG Legal

Специалист отметил, что само по себе неосторожное деяние либо если место ДТП было покинуто, уголовной ответственности не образует.

«Но, согласно ст.12.27 КоАП, оставление места ДТП в данном случае без вызова сотрудников дорожной полиции может повлечь лишение прав и арест до 15 суток», - подчеркнул он.

Вместе с тем Гавришев ответил на вопрос о возможном наказании для сотрудников оперативных служб, в отношении которых в связи с неоказанием своевременной помощи сбитому лосенку ранее была начата проверка.

«Согласно ст.293 УК, сотрудникам оперативных служб может грозить максимальное наказание до 3 месяцев ареста за халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества, что в данном случае является весьма оценочным понятием», - заключил юрист.

Ранее сообщалось, что аопавший в ДТП в Подмосковье лосенок умер во время операции. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, Илюша, как прозвали животное за стойкость и силу ветеринары, «не выдержал наркоза».