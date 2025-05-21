Мать изнасилованной и убитой девушки-инвалида заявила о мести

Мать изнасилованной и убитой в Бугульме девушки-инвалида заявила о мести. Женщина боится, что ее дочь может быть не единственной жертвой. Подробности она рассказала в беседе с mk.ru.

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В Бугульме 20-летняя девушка стала жертвой неизвестных, которые изнасиловали ее и убили. Выяснилось, что она страдала аутизмом. Мать недовольна тем, что после случившегося никого не арестовали и виновных не наказали. Она готова пойти на крайние меры.

«Если виновных не накажут, я буду мстить. Я – мама. Вы меня поймете», – написала Эльвира в соцсетях.

По ее словам, дочь ушла из дома, а через несколько дней ее тело нашли в овраге. Мать говорит, что девушка при жизни была молчаливой, но нашла себе друга. У него, возможно, есть тоже диагноз.

«Он нигде не работал, иногда жил у нас. Собственно, он ее и привел в наркопритон, где всё случилось. В полиции того парня допросили, он всё рассказал, проходит свидетелем по делу. Я с ним никак не могу связаться», – сообщила женщина.

Матери девушки в полиции рассказали, что ее дочь спаивали, били, насиловали и давали запрещенные вещества. Когда тело было найдено, женщина не смогла сразу узнать дочь.

«Я ведь в морге не узнала ее, лицо было обезображено. Мне пояснили, что она сопротивлялась. Я опознала Индиру только по браслету на руке и штанам. В этом кошмаре принимали участие семь человек. Как я поняла, все это они снимали на камеру. Когда дочери стало совсем плохо, она молила о помощи. Но «скорую» ей не вызвали. Упыри дождались, когда она отдала Богу душу и оттащили тело в овраг», – рассказала она.

Женщина отмечает, что возбуждено уголовное дело по трем статьям. Но никого не арестовали. Пока ждут результаты гистологического исследование, которое будет готово через месяц. Мать уверяет, что ей намекнула на то, что дочь сама могла упасть в овраг под действием запрещенных веществ, которые сама же употребила. Она в это не верит и хочет наказания для виновных. А если его не будет, то планирует устроить самосуд.

«Я сразу заявила: если их не арестует, то сама найду причастных и разберусь. Терять уже нечего», – рассуждает женщина.

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