Знакомые Портнова назвали показательной казнью его убийство на глазах у детей

Близкие и друзья Андрея Портнова, убитого в Испании, назвали расправу над ним показательной казнью. Мужчина, переехавший в пригород Мадрида, ранее работал советником бывшего президента Украины Виктора Януковича и состоял в списках скандального сайта «Миротворец».

«Это была показательная казнь — прямо перед школой, на глазах у детей. Место не самое простое для организации убийства — район хорошо охраняется. Если бы была цель просто убить — могли бы выследить где-либо около дома. Но нужна была показательная расправа. Потому и убили в момент, когда Андрей высадил детей около школы», — сказал один из знакомых Портнова в разговоре с изданием «СТРАНА.ua».

Другой собеседник отметил, что «Андрей был очень осторожным и аккуратным человеком».

«Более вероятна политическая версия. Кто его враги, в принципе, хорошо известно», — отметил он.

Ещё один знакомый Портнова отметил, что у него был «острый конфликт с клиентеллой Демпартии США на Украине».

В Думе выдвинули версию убийства советника Януковича

Днём 21 мая стало известно об убийстве 52-летнего Портнова. По данным испанской полиции, бывшего советника Януковича застрелили около американской школы в пригороде Мадрида.

Блогер Анатолий Шарий заявил, что Портнов якобы готовился обнародовать компромат на Зеленского.

RT вспомнил, чем известен Андрей Портнов.