Уволенного со словами «так продолжаться не может» зама губернатора задержали

В Краснодарском крае задержали бывшего вице-губернатора региона Александра Нестеренко. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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По его данным, экс-чиновника заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Предварительно, это связано с его предыдущим местом работы в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края».

Согласно информации источника, в доме и рабочем кабинете Нестеренко проходят обыски.

21 мая глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев уволил Нестеренко со словами «так продолжаться не может». Губернатор раскритиковал его за перенос сроков ввода в эксплуатацию ряда строящихся объектов социального назначения, в том числе школ и детских садов.