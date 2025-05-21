Лосенка Илюшу, которого пытались спасти после аварии на трассе в Подмосковье, якобы сбил бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ Евгений Афанасьев. Об этом в среду, 21 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 77-летний мужчина поздно заметил животное и не смог вовремя затормозить. Полицейские составили в отношении него протокол и сообщили о сбитым малыше сотрудникам охотничьего надзора. Однако после этого лосенка оставили умирать на обочине.

— Участник ДТП Евгений Афанасьев от комментариев отказался. Водитель «Субару» — заслуженный работник дипломатической службы РФ, — передает Telegram-канал.

При этом ранее очевидцы рассказали, что водитель, сбивший лосенка, позже вернулся на место происшествия, так как в результате столкновения у него слетел госномер. По словам местных жителей, мужчина негодовал, заявляя, что животное должно «компенсировать ему затраты на ремонт».

Умер сбитый в Подмосковье лосенок Илюша

Детеныш почти два дня пролежал в беспомощном состоянии, местные жители не могли отвезти его к ветеринару из-за решения властей на отстрел. 20 мая стало известно, что ветеринары не смогли спасти лосенка Илюшу — малыш умер от остановки сердца во время операции, поскольку у него был ослаблен организм из-за стресса и бездействия оперативных служб реагирования. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого инцидента.