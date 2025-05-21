Мать заставила свою 11-летнюю дочь заниматься проституцией ради наркотиков

В Таиланде мать и тетя заставили 11-летнюю девочку заниматься проституцией. Об этом сообщает Bangkok Post.

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О преступлении стало известно после того, как девочка рассказала отцу и мачехе о том, что с 11 лет мать и тетя устраивали ей встречи с 50-летним мужчиной. Сейчас ей 13, издевательства длились два года.

Один из эпизодов закончился тем, что девочка вернулась домой в крови, но мать проигнорировала это, сказав, что у дочери просто началась менструация. В другой раз девочка сопротивлялась, и мать получила выговор от мужчины.

По словам девочки, ее мать употребляла наркотики. У женщины также были большие долги.

Отец девочки обратился в местный фонд, который помогает в подобных ситуациях, после чего о случившемся узнала полиция. Мать арестована по обвинению в торговле людьми и вовлечении ребенка в сексуальную эксплуатацию. Тетю и мужчину, платившего за интим с ребенком, разыскивают.