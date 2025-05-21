В российском регионе осудили воспитательницу детского сада

В Бурятии воспитательницу детского сада приговорили к пяти годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

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Она признана виновной по статьям 117 («Истязание, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии») и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними») УК РФ.

Как установил суд, женщина работала воспитателем в детском саду и наносила побои воспитанникам, а также применяла другие насильственные действия в отношении детей раннего возраста. Она причиняла им физические и психические страдания. Это выяснилось после обнаружения одним из родителей кровоподтеков у ребенка. Затем были изучены записи с камеры наблюдения, установленной в группе.

Суд приговорил ее к пяти годам и одному месяцу колонии общего режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью на два года.

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