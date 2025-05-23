В Одинцово автомобили загорелись на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«В Одинцово утро началось с пожара на парковке в жилом комплексе: сначала загорелся BMW, затем огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько машин горят на парковке. Далее на записи заметно, что на место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание.

До этого сообщалось, что на МКАД произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, в котором фургон «впечатал» водителя в его легковой автомобиль. На размещенных кадрах видно, что легковой автомобиль остановился прямо по центру трассы. Водитель вышел из машины и открыл багажник, после чего в него врезается фургон. Инцидент произошел 1 мая.

Кроме того, в Москве автомобильная авария с «Газелью» затруднила движение транспорта. На видео видно, что искореженный транспорт стоит на проезжей части.