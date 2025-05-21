В Волгограде обрушился купол передвижного цирка

Ночью из-за непогоды Волгограде обрушился купол цирка на воде. Пострадавших нет.

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Как сообщает цирк на воде "Шевченко шоу" у себя на странице в соцсети, в результате резкого ухудшения погоды обрушился купол цирка-шапито. Накануне в городе был сильный проливной дождь и шквалистый ветер с порывами свыше 20 м/с.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Все сотрудники и животные в безопасности.

Как говорится в сообщении, конструкционные элементы цирка технически исправны, своевременно проверены и соответствовали требованиям безопасности. Причиной случившегося стали исключительно экстремальные погодные условия.

Ущерб устанавливается, принимается решение о дальнейшей судьбе гастрольной программы.

Мероприятия в Волгограде отменены, купившим билеты зрителям вернут деньги.