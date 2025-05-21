В Татарстане нашли тело девушки с аутизмом

В Бугульме найдено тело молодой девушки с аутизмом. Мама погибшей Эльвира Субханова в беседе с "РГ" заявила, что дочь могла стать жертвой убийц.

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По словам нашей собеседницы, в последний раз она видела дочь, когда та собиралась на прогулку со знакомыми своего друга. Молодые люди до этого общались два года, трагедии никто не ожидал.

После прогулки ребята отправились в квартиру. Что именно там произошло, точно неизвестно. Следственное управление Татарстана пока не делало официальных заявлений. Но, по словам Эльвиры Субхановой, дочь могли против воли накачать наркотиками и надругаться над ней, после чего избавиться от жертвы.

Тело девушки нашли в одном из городских оврагов. Лицо было настолько обезображено, что Эльвира не сразу опознала дочь. Материалы по этому происшествию переданы в СК и прокуратуру, ведется расследование.