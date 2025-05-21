Бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили недалеко от Мадрида. Об этом в среду, 21 мая, сообщает радио Cadena SER.

Уточняется, что четыре выстрела были произведены в области груди, еще один попал в голову. Портнова убили около Американской школы в пригороде Мадрида пару часов назад. Он скончался на месте от полученных ранений.

— Источники в полиции уточняют, что у ворот учебного центра пострадавшего ждал мужчина на мотоцикле, а когда приехал Портнов, выстрелил в него, а затем скрылся. На место были направлены сотрудники Научной полиции и группы по расследованию убийств V, которые ведут расследование, для полного выяснения фактов, — говорится в материале радиостанции.

1 мая неизвестная женщина напала с пистолетом на украинского националиста Сергея Стерненко. Она несколько раз попыталась выстрелить в бывшего руководителя одесского филиала «Правого сектора»*.

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До этого кандидата на пост мэра в мексиканском штате Веракрус Есению Лару Гутьеррес застрелили во время встречи с избирателями, которая транслировалась в прямом эфире. Еще трое человек в ходе стрельбы получили ранения.

*Организация, признанная террористической на территории России.

** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.