В Ставрополе введен режим ЧС

Глава столицы края Иван Ульянченко заявил во время внеочередное заседание городского оперативного штаба что принято решение после взрыва бытового газа в жилом доме на улице Тухачевского ввести в Ставрополе режим ЧС.

© Российская Газета

"Жильцы трех подъездов пострадавшего дома эвакуированы. Дал поручение расселить в гостиницы всех, кто будет в этом нуждаться. Обеспечить людей всем необходимым", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Ульянченко сообщил, что как только оперативные службы дадут разрешение, коммунальщики приступят к уборке территории. Подрядчик начнет восстановительные работы в среду во второй половине дня, как только будет получено разрешение на их проведение.

По словам градоначальника, выбитые окна и двери планируется отремонтировать за три дня, а полностью пострадавшие от взрыва намечено восстановить в течение двух недель.

"Все собственники пострадавших квартир получат материальную помощь, также помощь окажем владельцам пострадавших автомобилей", - отметил Ульянченко.

Напомним, это ЧП, в котором пострадали три человека произошло в Ставрополе сегодня рано утром. По словам начальника управления пожаротушения и аварийно-спасательных работе краевого МЧС Владимира Дудко, что взрыв произошел в квартире № 515 на 18-м этаже многоквартирного жилого дома по улице по улице Тухачевского. При этом были повреждены несущие конструкции, а также оконные и дверные проемы.

"Троим пострадавшим оказывается помощь. Вопрос на контроле. Госпитализирована женщина из квартиры, в которой произошло ЧП. Состояние тяжелое, но она в сознании. Медики делают все необходимое", - написал губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.