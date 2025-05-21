«Стены как будто пошатнулись»: в многоэтажке в Ставрополе взорвался газ

Трое человек, среди которых ребенок, пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Ставрополе. Одна из пострадавших, по данным регионального минздрава, находится в состоянии средней степени тяжести.

Громкий звук разбудил местных жителей около семи часов утра. Взрывной волной снесло несущие стены в квартире на 18-м этаже. Груда кирпичей разлетелась на десятки метров и попадала на припаркованные у дома машины.

«Проснулись от грохота, звук был несколько секунд, стены как будто пошатнулись. Я посмотрела в окно — сверху пролетал кусок пенопласта, и на детской площадке уже лежали такие же куски», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Ксения.

Как рассказала еще одна очевидицы взрыва Анна, ее супруг подумал, что в дом влетел беспилотник. Однако, по предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.