«Стены как будто пошатнулись»: в многоэтажке в Ставрополе взорвался газ

Газета.Ru
Slide 1 of 15
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года
1/12
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года 
© Ирина Амбарцумян/ТАСС
2/12
© Кадр из видео очевидца/«Газета.Ru»
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года
3/12
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года 
© Telegram-канал «Baza»
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года
4/12
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года 
© Ирина Амбарцумян/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года
5/12
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года 
© Ирина Амбарцумян/ТАСС
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года
6/12
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года 
© Ирина Амбарцумян/ТАСС
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года
7/12
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года 
© Ирина Амбарцумян/ТАСС
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года
8/12
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года 
© Ирина Амбарцумян/ТАСС
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года
9/12
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года 
© Ирина Амбарцумян/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года
10/12
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года 
© Ирина Амбарцумян/ТАСС
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года
11/12
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года 
© Ирина Амбарцумян/ТАСС
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года
12/12
Последствия взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе, 21 мая 2025 года 
© Ирина Амбарцумян/ТАСС

Трое человек, среди которых ребенок, пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Ставрополе. Одна из пострадавших, по данным регионального минздрава, находится в состоянии средней степени тяжести.

Громкий звук разбудил местных жителей около семи часов утра. Взрывной волной снесло несущие стены в квартире на 18-м этаже. Груда кирпичей разлетелась на десятки метров и попадала на припаркованные у дома машины.

«Проснулись от грохота, звук был несколько секунд, стены как будто пошатнулись. Я посмотрела в окно — сверху пролетал кусок пенопласта, и на детской площадке уже лежали такие же куски», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Ксения.

Как рассказала еще одна очевидицы взрыва Анна, ее супруг подумал, что в дом влетел беспилотник. Однако, по предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Происшествия
Фото