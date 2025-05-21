Россиянин провалился в коллектор и просидел там три дня

В Красноярске спасатели извлекли из коллектора местного жителя, который просидел там три дня. Об этом сообщили в пресс-службе КГКУ "Спасатель".

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Мужчину заметила женщина, выгуливавшая собаку. Услышав стоны, она нашла открытый коллектор. На дне сидел 35-летний раненый местный житель.

Прибывшие спасатели с помощью специального оборудования эвакуировали пострадавшего и передали его медикам. Оказалось, что он три дня звал на помощь, но никто его не слышал. Сам выбраться он не мог.

Обстоятельства происшествия и характер полученных травм не уточняются.