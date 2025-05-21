Узбеки и северокорейцы подрались на стройке в Приморье

В Арсеньеве Приморского края на стройплощадке произошел конфликт между рабочими из Северной Кореи и Узбекистана. Об этом в среду, 21 мая, сообщает Amur Mash.

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Инцидент случился во время строительства горнолыжного курорта. По данным Telegram-канала, причиной драки стало недопонимание, а в ходе стычки участники использовали палки. После разбирательства рабочие вернулись к выполнению своих обязанностей.

20 мая в Госдуме приняли закон, запускающий в Москве и Подмосковье эксперимент по внедрению дополнительных мер контроля и учета мигрантов. Согласно поправке, для приезжих вводится обязательная регистрация по месту нахождения, дактилоскопия, биометрическое фотографирование, а также мониторинг геолокации их абонентских устройств.

Мигранты должны приезжать в Россию без «жен, мужей, бабушек, дедушек и детей», поскольку они прибывают в страну с целью заработка. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он добавил, что работодателям нужно заключать контракты с мигрантами на год, а по истечении этого срока они должны уезжать на родину. Также, по словам Бастрыкина, компании должны оплачивать расходы на жизнь мигрантов.