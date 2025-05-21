ФСБ опубликовала видео задержания россиянина, помогавшего спецслужбам Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в среду, 21 мая, опубликовала видео задержания в Калужской области россиянина, который оказывал помощь спецслужбам Украины в сборе разведданных.

По данным ведомства, мужчина передавал информацию, представляющую угрозу безопасности России, передает РИА Новости.

Житель Амурской области подозревается в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб. Дело возбуждено по статье 275 УК РФ, предусматривающей ответственность за государственную измену. Кроме того, амурчанину инкриминируются преступления, предусмотренные частью 1 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 281, а также частью 1 статьи 30 и частью 2 статьи 205.5 УК РФ. Речь идет о подготовке к диверсии и участии в деятельности организации, признанной в России террористической.

В этот же день сообщалось, что житель Амурской области подозревается в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, предусматривающей ответственность за государственную измену.