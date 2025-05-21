Выросло число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе

Число пострадавших в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в Ставрополе возросло до трех, сообщил региональный минздрав.

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Изначально сообщалось о раненой женщине как единственной жертве ЧП. Она в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

Теперь стало известно, что, кроме того, за амбулаторной помощью обратились еще двое пострадавших, среди которых ребенок. Минздрав оценивает их состояние как удовлетворительное.

По предварительным данным, причиной ЧП сегодня утром стал взрыв газа в квартире на верхнем этаже на улице Тухачевского. Бригада скорой помощи прибыла к месту в течение 12 минут.

На месте взрыва произошло возгорание - его оперативно ликвидировали. Повреждения получили с десяток квартир, а также более 50 автомобилей на парковке у дома. Наружные стены в квартире, где произошел взрыв, частично снесены ударной волной.

СК по факту случившегося завел дело по ст. 167 об умышленном уничтожении или повреждение имущества и ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.