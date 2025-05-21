Появилось видео изнутри ставропольской квартиры, в которой взорвался газ

В Сети появилось видео, на котором показана обстановка внутри взорвавшейся квартиры в Ставрополе. Соответствующие кадры в среду, 21 мая, опубликовал Telegram-канал Shot.

На видео можно заметить рухнувшие перегородки, много разбросанных кирпичей вперемешку с личными вещами.

Взрыв произошел на 18 этаже многоквартирного дома в 7:00. По словам местных жителей, ударной волной вынесло несущие стены и перекрытия, груда кирпичей разлетелась на десятки метров. Глава города Иван Ульянченко заявил, что в квартире взорвался бытовой газ, в результате чего пострадала женщина. Ее госпитализировали в больницу. Позже он добавил, что пожар в многоэтажном доме полностью потушили.