Увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что в результате ракетного удара по городу Льгову увеличилось число пострадавших.

По его словам, 14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей, сейчас им оказывают всю необходимую помощь.

«К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжелом состоянии — наши врачи делают все, чтобы их спасти», — сообщил глава региона.

Ранее Хинштейн сообщил, что под удар попала участок трассы Курск — Рыльск на въезде в город. Среди пострадавших есть двое детей 13 и 16 лет, семь женщин и трое мужчин, отметил чиновник.