Мэр Ставрополя рассказал о мощном взрыве в многоквартирном доме

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что взрыв бытового газа произошёл в многоквартирном доме города.

«Взрыв бытового газа произошел сегодня утром в Ставрополе в жилом доме по ул. Тухачевского, 30/8. В результате ЧП пострадала женщина, сейчас её на скорой медики доставляют в больницу», — написал он в Telegram.

По его словам, в настоящий момент на месте происшествия работают все экстренные городские службы, а дом отключён от коммуникаций.

Мэр добавил, что лично прибыл на место ЧП.

Ранее СМИ писали, что на 18 этаже многоэтажного дома на улице Тухачевского в Ставрополе произошёл мощный взрыв.