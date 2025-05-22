Временные ограничения на работу введены в аэропорту Иваново

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Иваново. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

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Ограничительные меры, действующие с 12:38 по московскому времени, предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

При этом в 13:15 были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Самары. Они также вводились для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, ранее аналогичные меры безопасности действовали в Жуковском и Домодедово. Однако спустя время эти ограничения были отменены в двух столичных аэропортах.

В этот период средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаку трех летевших на Москву БПЛА, а также еще двух беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.