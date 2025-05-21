МВД: мошенники стали похищать пароли от Госуслуг через Telegram-боты

Мошенники стали использовать Telegram-боты для хищения паролей от аккаунтов на "Госуслугах". Об этом сообщил замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин.

"Они [мошенники] в настоящее время дошли до того, что у них даже есть какие-то свои Telegram-боты, <...> весь смысл которых заключается в том, что вы просто в окно вбиваете пароль из смс, опять же, и предоставляете мошенникам доступ к "Госуслугам", - сказал он.

По его словам, такие Telegram-боты регулярно блокируются, но аферисты создают новые. В дальнейшем для хищения денег мошенники используют схему с "безопасным" счетом и якобы спасением денег.