МВД: более 200 мошеннических кол-центров действуют на Украине

Более 200 мошеннических кол-центров, через которые совершаются дистанционные хищения, действуют на Украине.

Об этом сообщил замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершённым в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин. Он отметил, что в таких центрах работают бывшие силовики.

«Большинство преступлений этих совершается с территории Украины... Там сейчас уже находятся более 200 кол-центов, большинство в Днепре», — цитирует его ТАСС.

В ФСБ ранее сообщали, что на Украине работают до 150 кол-центров, действующих против россиян.

Также стало известно, что украинских телефонных мошенников начали обучать новым уловкам. Теперь они при общении с жертвами объясняют свой говор тем, что якобы являются ростовчанами.