МВД прокомментировало избиение подростками женщины в Москве

Полиция начала проверку по факту избиения подростками женщины в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что районе Митино в Москве подростки избили женщину. Инцидент произошел вечером 19 мая на Митинской улице. Указывалось, что участниками конфликта стали старшеклассники, которые отмечали последний звонок на детской площадке, и женщина, гуляющая с ребенком в коляске. Пострадавшая сделала замечание подросткам, которые громко ругались матом и выпивали алкоголь. После этого один из старшеклассников толкнул женщину и стал избивать ее ногами по бедру и лицу. В результате пострадавшей пришлось обратиться в травмпункт.

«Позже женщина обратилась с заявлением о произошедшем в отдел полиции. Предварительно установлено, что между заявительницей и группой молодых людей произошел конфликт из-за распития ими алкоголя и оскорблений нецензурной бранью в ее адрес», — говорится в тексте.

В настоящее время полицейские устанавливают личности подростков, причастных к совершению противоправных действий. Кроме того МВД начало проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.