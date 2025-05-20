Пенсионерка из Ярославля перевела мошенникам более 10 млн рублей

Газета.Ru

Жительница Ярославля, запуганная мошенниками, за несколько недель перевела на неизвестные счета все накопления. Об этом сообщает областное управление МВД.

Пенсионерка из Ярославля перевела мошенникам более 10 млн рублей
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Мошенники связались с 66-летней пенсионеркой в конце апреля. Под видом сотрудников правоохранительных органов и работников портала «Госуслуги», они убедили пожилую женщину в том, что деньги с ее банковских счетов могут быть похищены и использованы для финансирования незаконных вооруженных формирований.

Потерпевшая обналичила сбережения, установила на телефон приложение и перевела все деньги на якобы безопасные счета. Общий ущерб составил 10,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге доцент вуза «спасла» накопления и лишилась 8 млн рублей. Женщина в течение суток общалась по телефону с неизвестными. Аферисты убедили пенсионерку в том, что ее накопления находятся в опасности. Чтобы «спасти» деньги, петербурженка перевела им 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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