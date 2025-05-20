Уголовное дело возбуждено против учредителя Meduza Тимченко*

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении учредителя проекта Meduza (Medusa Project признана в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана иноагентом на территории России) по статье об организации деятельности нежелательной в стране организации. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления ведомства.

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По данным следствия, в сентябре прошлого года и в марте 2025-го журналистка разместила в интернете видеокадры для создания протестных настроений у россиян, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой было принято решение о признании ее нежелательной.

Кроме того, СК РФ рассматривает вопрос об объявлении Тимченко в розыск.

Ранее суд Москвы оштрафовал издание "Медуза" на 400 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента. Минюст внес компанию Medusa Project в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иноагента, в 2021 году. В 2022 году Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе", а в 2023-м организация была признана нежелательной на территории России.

Последнее решение приняла Генпрокуратура после изучения ряда материалов. В ведомстве пояснили, что деятельность компании угрожает основам конституционного строя и безопасности России.