В Анголе из-за пожара на нефтяной платформе пострадали не менее 17 человек

Как минимум 17 человек получили различные травмы в результате пожара на нефтяной платформе в Анголе. Четыре человека в тяжелом состоянии госпитализированы, сообщила газета Jornal de Angola со ссылкой на данные Национального агентства нефти, газа и биотоплива.

Инцидент произошел на глубоководной платформе Benguela Belize-Lobito Tomboco у берегов провинции Кабинда, принадлежащей компании Cabinda Gulf Oil Company Limited (CABGOC). Платформа с 1 мая 2025 года проходит плановое ежегодное техническое обслуживание. По данным CABGOC, возгорание было быстро ликвидировано.