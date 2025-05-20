Суд Донецкой народной республики (ДНР) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 33-летнего гражданина Великобритании Гэри Бонини. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

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Как установил суд, в марте 2022 года Бонини добровольно прибыл на Украину и вступил в состав Интернационального легиона, где прошел дополнительную военную подготовку. На протяжении нескольких месяцев, вплоть до августа 2022 года, он принимал участие в боях против армии России. За это ему заплатили свыше 374 тысяч рублей. Бонини объявлен в международный розыск.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что украинское командование создало новую роту иностранных наемников на базе 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).