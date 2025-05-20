Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества с Татьяной Ким

Владислав Бакальчук подал апелляционную жалобу на решение Савеловского суда Москвы о разделе имущества в пользу его бывшей супруги, владелицы Wildberries Татьяны Ким. Об этом пишет РИА Новости.

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"В суд поступила апелляционная жалоба Бакальчука В.С.", - заявили изданию в суде.

Напомним, что в середине апреля суд удовлетворил иск Ким о разделе имущества с Владиславом Бакальчуком. По решению суда Ким стала владельцем 100% компании WB. У ее экс-супруга ранее была 1%-ая доля в компании.