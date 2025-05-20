Блогера Поднебесного освободили из СИЗО

Суд в Санкт-Петербурге изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий блогеру Алексею Поднебесному, который обвиняется в половой связи с несовершеннолетней. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Алексея Поднебесного, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, 2 эпизода), ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия с тем же лицом, 2 эпизода), изменил фигуранту меру пресечения со стражи на запрет определенных действий. Он освобожден из-под стражи в зале суда", - говорится в сообщении.

По решению суда ему запрещено общаться с участниками по делу, пользоваться интернетом, посещать массовые мероприятия и общаться со СМИ по обстоятельствам уголовного дела.

О задержании и аресте блогера ТАСС сообщал в августе 2024 года, в декабре дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

По данным следствия, 2 августа обвиняемый в торговом центре на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия, а на следующий день в квартире дома на Тележной улице без применения насилия вступил с той же потерпевшей в половую связь. Проверку в отношении блогера СК начал после публикации им в сети видео с 15-летней школьницей и публичного обращения об этом главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.