Стали известны подробности массового отравления шаурмой в Подмосковье

Симптомы отравления включали острые желудочно-кишечные расстройства. У ряда заболевших наблюдалась тяжёлая клиническая картина: рвота с примесью крови, выраженное обезвоживание и обморочные состояния. Всем пострадавшим был поставлен диагноз «гастроэнтерит».

Случай получил огласку после публикаций в социальных сетях, где пострадавшие начали делиться своим опытом. По словам одной из пациенток, симптомы у неё появились спустя три часа после приёма пищи, приобретённой в заведении «Вкус Востока». Она уточнила, что ранее уже заказывала там еду, но серьёзных проблем не возникало.

Читать новость полностью

В городе Егорьевск под Москвой произошло массовое отравление шаурмой, пострадали 17 человек. Об этом сообщает Mash в своем Telegram.

По данным канала, среди отравившихся — семеро детей. Все они делали заказы в заведении «Вкус Востока».

Читать новость полностью

После отравления шаурмой в Егорьевске госпитализированы шесть человек, в том числе четыре ребенка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«За медицинской помощью обратились 17 человек, из них семь детей. На данный момент в стационаре находятся шесть человек, в том числе четверо детей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», – говорится в сообщении.

Читать новость полностью

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после отравления 17 человек шаурмой в заведении «Вкус Востока» в подмосковном Егорьевске.

Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

— Территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление жителей города, в том числе несовершеннолетних, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Следователи осмотрели торговую точку, изъяли часть продукции и опечатали заведение.

Читать новость полностью

Руководитель сети предприятий общественного питания в Егорьевске, где 19 мая отравились шаурмой минимум 17 человек, рассказал о работе заведений и предположил, что инцидент — происки конкурентов.

Как стало известно «МК», вечером 19 мая, после поступления информации о массовом отравлении, сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями Роспотребнадзора провели проверку в двух кафе быстрого питания, в которых питались пострадавшие. Одно из них находилось на проспекте Ленина, второе — во 2-ом микрорайоне. Эксперты взяли пробы продукции, изъяли готовые товары для дальнейшего проведения исследования. Работники павильонов сдали все необходимые анализы. После этого заведения были закрыты на неопределенный срок.

Как рассказал сотрудникам правоохранительных органов руководитель сети организаций общественного питания, в кафе на протяжении многих лет работают одни и те же сотрудники, у всех есть медицинские книжки. Всего павильонов быстрого питания у компании шесть, два из них расположены в Егорьевске. Поставщики с разных округов привозят товары на один единственный склад, расположенный в Подмосковье. Оттуда каждое утро мясо, овощи, соуса и хлебобулочные изделия поставляются в заведения общепита. Со слов руководителя компании, все внеплановые проверки по соблюдению санитарных норм, хранению необработанной продукции, пожарной безопасности до инцидента были пройдены успешно. Предприниматель обратил внимание на то, что у клиентов всегда есть возможность обратиться в организацию с отзывом, однако ни 19, ни 20 мая ни сообщений, ни звонков не поступало. Мужчина предполагает, что именно конкуренты пытаются повлиять на работу компании и поспособствовать ее закрытию.

При покупке шаурмы важно обращать внимание на соблюдение санитарно-гигиенических требований, чтобы свести риски отравления к минимуму, посоветовали RT в пресс-службе Роскачества.

«Так, в первую очередь необходимо убедиться, что сотрудники работают в чистой униформе, перчатках и в головных уборах. Кстати, готовить и отпускать товар может один и тот же человек, правила этого не запрещают. На рабочем месте не должно быть личных вещей, например телефона, ключей или кошелька, так как на них скапливается много бактерий», — пояснил эксперт.

Кроме того, по их словам, в помещении должна быть раковина.

«Но если вы видите, что в ней лежат продукты, а сотрудник моет там руки, не доставая еду, — это серьёзное нарушение норм. Лучше всего, если мясо в шаурму кладётся прямо с вертела, а не из холодильника. В жаркую погоду стоит выбирать торговые точки, где есть кондиционер. И хотя это не обязательное требование СанПиН, летом поддерживать температуру +23...+25 °C без него проблематично, а это может отразиться на качестве продуктов», — заключили специалисты.

Читать новость полностью