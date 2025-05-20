РИА Новости: срок следствия по делу Мошковича продлен до 25 августа

Газета.Ru

Срок следствия по уголовному делу основателя «Русагро» Вадима Мошковича продлен до 25 августа.

Суд продлил срок следствия по делу основателя «Русагро»
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Об этом сообщила следователь в Мещанском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении ему ареста, передает РИА Новости.

«Срок следствия продлен до 25 августа, также у нас изменился состав следственной группы», — заявила она.

До этого в МВД требовали продлить арест экс-гендиректору «Русагро» Максиму Басову.

23 апреля Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката Мошковича и оставил его в следственном изоляторе.

Следователи считают, что Мошкович и Басов убедили основателя «Солнечных продуктов» Владислава Бурова продать им 85% доли компании под предлогом инвестиций, восстановления платежеспособности и продолжения совместного производства масложировой продукции. Однако обещанные инвестиции не были осуществлены, что привело к ущербу для холдинга более чем на 30 млрд рублей.

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