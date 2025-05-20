Основателю "Русагро" Мошковичу добавили обвинение в даче взятки

Следователи МВД добавили новое обвинение основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу - в даче взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Мошковичу предъявлены новые обвинения - в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ)", - сказал собеседник агентства, не уточнив сути новых обвинений.

По его словам, экс-гендиректор "Русагро" Максим Басов по-прежнему обвиняется только в мошенничестве.

Мошкович и Басов были задержаны и арестованы в конце марта. В офисах "Русагро" прошли обыски и выемка документов. Фигуранты обвиняются по статьям 159 и 201 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями).

Следствие мотивировало свое ходатайство тем, что бывший член Совета Федерации Мошкович имеет значительный финансовый ресурс, включая недвижимость за границей, располагает связями в правоохранительных органах и органах госвласти, может оказать давление на свидетелей, согласовать позицию по делу с лично знакомыми ему соучастниками и уничтожить доказательства. Кроме того, по данным следствия, вменяемые фигурантам дела преступления совершены ими в соучастии с неустановленными лицами, а следователи проверяют возможные факты совершения обвиняемыми аналогичных преступлений.

Помимо российского гражданства, у Мошковича есть израильский паспорт, а у Басова - гражданство Гренады. Дочь Мошковича живет во Франции, а сын имеет гражданство Кипра. Сын Басова проживает в Великобритании. Учитывая это, следствие настаивает на ранее избранной бизнесменам мере пресечения, так как, находясь на свободе, они могут скрыться от уголовной ответственности за границей и продолжить заниматься там преступной деятельностью. Защита Мошковича утверждает, что с 2022 года он находится под персональными санкциями Евросоюза, Великобритании, Кипра, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Украины как один из ведущих бизнесменов, занятых в секторе экономики, обеспечивающем существенный источник дохода для правительства России, "что препятствует выезду за пределы РФ и указывает на его существенный вклад в деятельность для национальной экономики". Холдинг "Русагро" предлагал суду 1 млрд рублей за освобождение своего основателя под залог.

Потерпевшими сторонами по делу признаны бывший владелец холдинга "Солнечные продукты" Владислав Буров, компания-кредитор "Сингента" и ФНС. По версии следствия, обвиняемые убедили Бурова продать 85% акций его компании в обмен на инвестиции, которые так и не последовали, что привело к ущербу на 30 млрд рублей. Уголовное дело возбуждено по заявлению Бурова. Вину фигуранты дела не признают.