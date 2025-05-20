В Петербурге неизвестный преследовал девочку по дороге в школу

Незнакомец гнался за ребенком в Парголово, девочка торопилась в школу, когда за ней увязался неизвестный мужчина. Об этом сообщает Neva Today.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 35-летняя жительница Парголово. Женщина сообщила, что ее 13-летняя дочь подверглась преследованию неизвестного мужчины по дороге в школу.

Незнакомец совершил в отношении ребенка развратные действия и скрылся. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Казани неизвестный мужчина предлагал детям деньги за прогулку с ним. Мать оставила двух 11-летних девочек и четырехлетнего сына у подъезда, чтобы взять из дома куртки. Пока женщина отсутствовала, к детям подошел незнакомец и завел с ними разговор. Когда несовершеннолетние попытались убежать, мужчина погнался за ними и предложил им прогуляться за деньги. По словам соседей, злоумышленник также преследовал других несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.