Роскомнадзор помогает ФНС отразить кибератаку из-за рубежа

Представители Роскомнадзора сообщили, что ведомство оказывает поддержку Федеральной налоговой службе в отражении кибератаки, которая происходит из-за рубежа. Как отмечается, ее скорость составляет 2 миллиона запросов в секунду, передает РИА Новости.

Как отмечается, 19 мая с 08.00 ФНС и Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) наблюдает увеличение числа обращений по проблемам в работе ряда сервисов ФНС России. Причиной является длительная DDoS-атака на ресурсы службы по настоящее время из других стран, говорится в сообщении.

«ЦМУ ССОП помогает отражать кибернападение с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам с 8.00 мск 19.05.25 и по настоящее время, отражая некоторые типы атак мощностью 2 миллиона запросов в секунду», - указало ведомство.

Оно также сообщило, что системы безопасности и управления инфраструктурой ведомства функционируют в обычном режиме. Информация пользователей надежно защищена, а несанкционированный доступ к инфраструктуре отсутствует. О завершении DDoS-атаки Федеральная налоговая служба сообщит дополнительно.