В России нейтрализовали крупнейшую бот-атаку на госструктуры

В России пресекли крупнейшую за последние годы ботнет-атаку на государственные структуры и общественные организации - были заблокированы 4,6 млн IP-адресов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на компанию по кибербезопасности Curator.

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Атака произошла в несколько этапов 16 мая: на первом были задействованы почти 2 млн устройств, на втором к ним добавили еще 1,5 млн, а затем число устройств увеличили до 4,6 млн, отметило издание.

Предполагается, что злоумышленники использовали все ресурсы, которыми располагали. По информации издания, за атакой может стоять так называемая IT-армия Украины. 20 мая сообщалось, что в работе системы электронного документооборота (СБИС) произошел массовый сбой из-за атаки украинских хакеров.

По информации Telegram-канала Mash, на сбой в работе сервиса пожаловались порядка 4 млн пользователей.

Программа не давала отправлять и получать документы, а также подписывать договоры. В тот же день Федеральная налоговая служба фиксировала высокоуровневые DDoS-атаки из-за рубежа на свои электронные ресурсы. По данным канала, система безопасности работает в штатном режиме, персональные данные пользователей находятся под надежной защитой и проникновение сторонних лиц в систему не допущено.