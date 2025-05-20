СК возбудил дело после отравления жителей Подмосковья шаурмой

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после отравления 17 человек шаурмой в заведении «Вкус Востока» в подмосковном Егорьевске.

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Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

— Территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление жителей города, в том числе несовершеннолетних, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Следователи осмотрели торговую точку, изъяли часть продукции и опечатали заведение. По данным прокуратуры по Московской области, отравились 17 человек, им оказали медицинскую помощь, жизни ничего не угрожает. Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.

Сообщение об отравление появилось утром 20 мая. По данным в соцсети, среди пострадавших семь детей.