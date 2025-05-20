Россиянин умер после несчастного случая в Турции

29-летний массажист Никита Чистокистов, который впал в кому после неудачного прыжка с пирса отеля 18+ «Адам и Ева» в Турции, ушел из жизни. По информации, полученной от Shot, он скончался после транспортировки в Москву.

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Молодой человек накануне вечером был доставлен в столицу в критическом состоянии. Однако его организму не удалось справиться с последствиями перелета. Ночью по пути в клинику Чистокистов умер.

«Чистокистова доставили накануне вечером в столицу, везли в Боткинскую больницу в критическом состоянии. Но организм не выдержал нагрузки после перелета, мужчина скончался по дороге в медучреждение», - говорится в публикации.

Напомним, что во время отдыха в Анталии массажист из Москвы получил серьезные травмы. Инцидент произошел в пятизвездочном отеле «Адам и Ева». Молодой человек прыгнул с пирса, не зная, что глубина воды в этом месте была недостаточной. В результате он сильно ударился и получил серьезные травмы.

В больнице у него зафиксировали клиническую смерть, а также перелом шейного позвонка, повреждение спинного мозга и пробитое легкое.