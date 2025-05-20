Доярка погибла от удара молнии в российском регионе

В Пермском крае зафиксирован первый в этом году случай гибели человека от удара молнии. Жертвой стала 52-летняя женщина.

© Московский Комсомолец

Telegram-канал Mash сообщает, что трагедия произошла с дояркой СПК «Колхоз имени Дзержинского» Людмилой, когда она возвращалась с работы домой и попала под дождь.

Во время грозы одна из молний ударила в женщину. Людмиле оставалось всего 300 метров до дома.

Обгоревшее тело Людмилы обнаружил прохожий, он сообщил о случившемся председателю колхоза. На место происшествия прибыли медики и полиция.

СПК «Колхоз имени Дзержинского» расположен в селе Крохалево Юсьвинского района.