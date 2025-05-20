Пенсионер из Москвы отдал аферистам золотые слитки и монеты на 150 миллионов

Пенсионер из Москвы обратился в полицию с заявлением, что мошенники вынудили его отдать им золотые слитки и монеты на сумму 148 миллионов рублей. Аферисты представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ.

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Об этом во вторник, 20 мая, сообщил источник в правоохранительных органах.

— Московский пенсионер отдал мошенникам золотые монеты и золотые же слитки на 148 миллионов рублей. В результате мужчина собрал более 300 коллекционных монет «Князь Александр Невский», 200 монет «Юрий Долгорукий», еще почти 200 золотых монет «Георгий Победоносец», а также несколько золотых слитков, — передает слова собеседника РИА Новости.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пенсионер отдал мошенникам выручку за квартиру

Ранее мошенники обманули философа и писателя Владимира Кантора на 1,6 миллиона рублей, убедив, что его сбережения необходимо положить на безопасный счет. Оказалось, что деньги у писателя забрал 19-летний мужчина родом из Краснодарского края, который был также причастен к другим аналогичным преступлениям.