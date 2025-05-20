Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, экстренно приземлился в Хабаровске

Самолет Airbus 330, который летел из Москвы во Владивосток, экстренно приземлился в Хабаровске из-за технической неисправности двигателя.

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Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в соцсети.

— Причиной стала техническая неисправность двигателя. На борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. В настоящее время самолет осматривается специалистами, — пишет Telegram-канал «112».

Других подробностей по факту произошедшего не приводится. Официальных комментариев на момент публикации новости не появлялось.

Ранее в Одинцовском городском округе Московской области вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку из-за технических проблем. Судно вылетело с вертодрома «Горка» у села Иславского. Управлявший вертолетом 60-летний пилот Олег Андреев старался посадить его в поле, но в результате борт завалился на бок.