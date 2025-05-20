СК раскрыл дело мужчин, изнасиловавших девушку в Москве 14 лет назад

Сотрудники Следственного комитета России раскрыли дело о похищении и об изнасиловании девушки, совершенных в 2011 году. По версии следствия, к преступлению причастны трое иностранных граждан.

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Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в пресс-службе столичного СК России.

— Следствием установлено, что 4 июня 2011 года трое фигурантов, находясь вблизи жилого дома на Измайловской улице в городе Москве, обманом заманили ранее незнакомую им девушку в автомобиль, где лишили ее возможности сбежать, и перевезли в безлюдное место на территории Измайловского парка. Находясь в парке, соучастники поочередно совершили изнасилование потерпевшей, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Причастность мужчин к преступлению удалось доказать спустя время по результатам сравнительной судебно-генетической экспертизы, опознанию по фотографии и показаниям свидетеля. Подозреваемых отправили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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